Paar bewoners Veldhoven terug naar ontruimde appartement

Klachten Airport komen nu vooral uit Eindhoven-noord en omgeving

11:08 EINDHOVEN - Kwamen de klachten over geluidsoverlast van het vliegverkeer op Eindhoven Airport een aantal jaren geleden vooral uit dorpen in de Kempen, zoals Wintelre, dit jaar lijkt de overlast vooral in Eindhoven-noord en omgeving gevoeld te worden.