Paardensport is het belangrijkst in leven van Daan Adams (14) uit Veldhoven: ‘als je een paard dwingt, gaat het bokken of steigeren’

VELDHOVEN - Zijn wieg stond nog net niet in een paardenstal, maar Daan Adams (14) groeide op tussen de pony’s en de paarden. Sinds een jaar is springen met zijn paard het belangrijkste in zijn leven.

Op 8 augustus klonk in de Tops International Arena in Valkenswaard het Wilhelmus voor de jonge Veldhovenaar. Hij maakte er zijn debuut bij de Longines Global Future Champions. In de Grand Prix voor Children was hij een van de veertien combinaties die in een barrage streden om de overwining. Als laatste rijder van de veertien toonde de jonge Adams zich in de arena meer dan een seconde sneller dan de nummer twee.

Adams groeit op in de omgeving van manege De Schietberg van zijn ouders aan de Turfweg in Veldhoven. Op heel jonge leeftijd krijgt hij er al les van zijn ouders. ,,Toen ik zeven jaar was, begon ik met dressuur rijden. Dat is de basis om te gaan springen. Het is van belang dat het paard goed leert luisteren. Veel geduld en gevoel hebben is belangrijk, want als je een paard dwingt, gaat het bokken of steigeren”, doceert de jonge ruiter. Enkele maanden later springt hij al met een paard tijdens een wedstrijd bij Henk van de Pol in Eindhoven.

Vier keer in de week trainen

“Ik was toen nog niet zo fanatiek als nu. Ik trainde vier keer per week. Nu elke dag. Elke dag moet je dressuur rijden met het paard, dan worden ze sterker en flexibeler.” De trainingsarbeid werpt zijn vruchten af. ,,De laatste twee jaar ben ik in mijn leeftijdscategorie naar een hoog niveau gegroeid.” Dat is ook de bondscoach niet ontgaan. Hij zag het jonge talent in april van dit jaar tijdens een talentendag in Ermelo. ,,Hij nodigde me uit om een week later met het Nederlandse Team van 12 tot 14 jaar deel te nemen aan een wedstrijd in België. Ik reed er twee keer foutloos, dus de bondscoach was zeer tevreden.”

Beste Nederlander op EK

Na weer een puike prestatie op een concours in het Duitse Hagen maakte de bondscoach het team bekend voor het EK dat van 18 tot en met 25 juli plaatsvond in Portugal. Adams zat er bij. In vier wedstrijddagen moest steeds een ander parcours worden afgelegd. Individueel presteerde hij het beste van het team. In de eindrangschikking van de 93 deelnemers uit Europa eindigt hij als zeventiende en is daarmee de beste Nederlander.

Sinds een half jaar krijgt hij professionele begeleiding van Henk van de Pol en Robbert Ehrens. Gemiddeld traint hij vijf dagen per week bij Van de Pol in Eindhoven. ,,Meestal ga ik er direct na afloop van mijn schooldag aan Yuverta vmbo Eindhoven heen. ’s Avonds krijg ik dan thuis ook nog les van mijn moeder. Mijn huiswerk probeer ik zoveel mogelijk al op school te maken, maar het is lastig te combineren. Momenteel zijn springen en thuis meewerken op de manege het belangrijkst in mijn leven.”

Als grootste kick noemt hij het thuis geleerde op een concours toepassen en daarmee de wedstrijd winnen. Het is zijn droom om het talent van Henk van de Pol te hebben en ooit nog eens deel te nemen aan het CHIO in Aken. Maar eerst staat er dit weekend een wedstrijd in het Belgische Lier op het programma.