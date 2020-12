Parochie in Veldhoven zet twee kerken te huur op Funda

Vanwege het afnemend aantal kerkgangers is in 2015 besloten om vijf van de zes Veldhovense kerken te sluiten. Twee hiervan zijn inmiddels aan de eredienst onttrokken en herbestemd. De parochie wil niet van de kerkgebouwen af. Vanaf het begin is de insteek om de voormalige gebedshuizen te verhuren, meldt het bestuur desgevraagd.

Zowel de St. Jan de Doperkerk als de H. Willibrorduskerk hebben geen externe gebruikers. Eerdere geïnteresseerden voor deze kerkgebouwen zijn afgehaakt. Met het plaatsen van de kerken in Oerle en Zeelst op Funda in Business wil de parochie de kerken breder onder de aandacht brengen. Zij hoopt hiermee een goede herbestemming voor de kerken te kunnen vinden.

Voordat de kerken op Funda komen, is er over de Sint Jan de Doperkerk door de parochie nog een keer contact gezocht met degene die plannen ontwikkelde voor deze kerk. Het parochiebestuur vond het niet meer dan billijk om deze persoon vooraf te informeren over de plaatsing op Funda. Huub Stroeks heeft sinds maart 2018 geijverd om de Oerlese kerk te herbestemmen. Hij bedacht een plan om er onder meer kinderopvang en zorghotelkamers in onder te brengen. Een investeerder was er, maar dan moest het gebouw wel te koop komen. ,,De kerk zou in handen moeten komen van de burgers in Oerle. Mijn plan zou de lokale samenleving naar een hoger plan tillen. De plaatsing van de kerk op Funda lijkt mij dan ook geen goed plan.”

Koren

Inmiddels zijn van beide gebouwen professionele foto’s en plattegronden gemaakt. Een taxateur heeft de huurprijzen bepaald. Het bestuur wil de prijzen nog niet naar buiten brengen. Wel is bekend dat de H. Willibrorduskerk de hoogste huurprijs heeft. In deze kerk repeteren nog drie koren. Met hen is overeengekomen dat zolang er geen herbestemming is zij gewoon in de H. Willibrorduskerk kunnen blijven repeteren. Er zijn al diverse alternatieven voor de repetities besproken voor als de kerk herbestemd wordt.

De begraafplaatsen van herbestemde kerken blijven bestaan. Ook na herbestemming van de kerken kunnen parochianen er begraven worden. Met de huurders van de kerken zullen afspraken gemaakt worden met betrekking tot het bereikbaar blijven van de kerkhoven.

De Caeciliakerk in Veldhoven-Dorp gaat vooralsnog niet in de verhuur, omdat deze nog door verschillende groepen wordt gebruikt. Voor deze kerk liepen eerder ook gesprekken met een geïnteresseerde partij. Maar ook die onderhandelingen zijn gestopt.

Volledig scherm De H. Willibrorduskerk in Zeelst. © Jurriaan Balke