Pastorie Veldhoven verpietert na illegale verbouwing

VELDHOVEN - De vorige eigenaar van de oude pastorie in Veldhoven besloot het pand te verbouwen. Maar dat mag niet zomaar bij een monumentaal gebouw. ‘Interieur met monumentale waarde’ is verloren gegaan. Er loopt een strafrechtelijk onderzoek.

,,Elke keer dat ik naar de pastorie in de Dorpstraat kijk denk ik: ‘wat erg’”, verzucht buurtbewoner Joost de Goei (64). ,,Ik ben bang dat het een ruïne wordt.” Bijna een jaar geleden legde de gemeente de verbouwing van de pastorie uit 1778 stil. Het gebouw staat al jaren te verpieteren.

Tot een paar jaar geleden huisde er een Cubaans restaurant. Nadat eigenaar Vincent de Kort overleed, zette zijn vrouw het monumentale pand te koop. Het werd gekocht door autohandelaar Twan van den Akker. Hij verhandelt luxe occasions van de merken Bentley, Porsche en Audi in Best.

Geboren Veldhovenaar Van den Akker wilde in de pastorie gaan wonen. Hij wil niet veel kwijt over het voorval, vertelt hij. ,,De pastorie was in een slechte staat toen ik het gebouw kocht. Ik dacht dat goed in orde te gaan maken. Dat had ik anders moeten doen.”

Rijksmonument

De oude pastorie is een rijksmonument. Verbouwen mag niet zomaar. Begin dit jaar legde de gemeente Van den Akker een bouwstop op. De reden? ,,Het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een rijksmonument”, laat een woordvoerder van gemeente weten. Daarbij is ‘interieur met monumentale waarde’ verloren gegaan zoals vloeren, plafonds, trappen en schouwen. ,,Er loopt op dit moment een strafrechtelijk onderzoek. In het belang van dat onderzoek kunnen wij hier niet verder op in gaan”, stelt de woordvoerder.

,,Ik wist niet precies wat de regels waren”, reageert Van den Akker. ,,Dat weet ik nu wel.” Hij heeft het pand naar eigen zeggen met verlies verkocht aan een investeringsmaatschappij. ,,Zij willen er nu appartementen in maken.” Het is niet bekend wie de nieuwe eigenaar is. ,,Er is op dit moment een principeverzoek in behandeling om het pand te verbouwen”, aldus de gemeentewoordvoerder.