Paul Huijbregts neemt na 40 jaar afscheid van Sondervick College

Huijbregts: „Aanvankelijk wilde ik boer worden, maar mijn lespakket voldeed niet voor de HAS. Ik koos toen voor de Pedagogische Academie maar kwam erachter dat basisonderwijs niet mijn ding was. Na een stage binnen het vmbo in Bladel tijdens mijn opleiding voelde ik dat ik daar op mijn plaats was. Na een jaar in Eindhoven gewerkt te hebben startte ik op de lts in Veldhoven.”