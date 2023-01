Peer realiseerde technieklokaal voor zijn leerlingen

VELDHOVEN - In december 2021 schreven we over Peer Neggers die zich inzette om een eigen technieklokaal te realiseren voor zijn leerlingen op de Veldhovense Prins Willem Alexanderschool (PWA). Inmiddels is het lokaal een feit. Neggers en enkele leerlingen (die alleen met voornaam mogen worden genoemd) vertellen hoe het in het lokaal is vergaan.

De leerlingen hebben het lokaal zelf meegebouwd. Van hout van bijna 100 jaar oud uit een boerderij in Zandoerle maakten ze houten wandbekleding. Neggers lesmethode is voor 90 procent klaar en testte hij het afgelopen jaar met de leerlingen. De docent is ook bezig met een vervolg en werkt inmiddels fulltime op de school voor voortgezet speciaal onderwijs. Ook boden verschillende bedrijven hun materialen aan. ,,Gelukkig heeft praktisch onderwijs tegenwoordig steeds minder vaak een negatieve lading. Het beeld van dom, zwaar, vies werk gaat er steeds meer af.”

Voorbeeld

,,Kijk, hier moest ik het gereedschap op de juiste plek in het lokaal plakken”, laat Ali (11) in zijn werkboek zien. ,,Daarna gingen we het lokaal schatten en meten met verschillende linialen”, vertelt Lydana (14).

De leerlingen mochten ook een bord maken waar ze hun naam in brandden. ,,Voor mij handig zodat ik zie wat ze al kunnen en ten tweede leer ik zo snel alle namen”, vertelt Neggers terwijl Nicky (16) haar naambordje laat zien. ,,Als ik haar een werkkaart geef, voert ze het op haar gemak stap voor stap uit en is dan vaak sneller en beter dan jongens die gehaast werken.”

Ilse (15) werkt aan een auto die wordt aangedreven door een muizenval. ,,Ik wil graag een voorbeeld zijn voor meisjes. Techniek is niet alleen voor jongens. Ik heb van mijn vader ook leren lassen. Meisjes zijn secuur en netjes en dat is juist nodig in de techniek.”

Relatie

Secuur en maatvast werken is belangrijk in de techniek, maar Neggers eerste prioriteit is de relatie met de leerlingen. Lydana: ,,Peer is een heel goede meester. Hij zorgt voor een gezellige sfeer door een muziekje op te zetten en met je te praten. Hij vraag wat je in het weekend gaat doen. Hij neemt echt de tijd voor je.”

Neggers: ,,Zelfvertrouwen is bij veel van deze leerlingen een punt. Door ze zelf oplossingen te laten bedenken werk ik daaraan. Als leerlingen binnenkomen, hebben we het over hun beperking. Daarna hebben we het er niet meer over, maar kijken we wat wel lukt. Mijn motto is zelf als het kan, samen als het moet.”

Sven (15): ,,Doordat ik Ehlers-Danlos heb kan ik niet alles doen omdat ik dan de kans heb dat bijvoorbeeld mijn schouder uit de komt schiet. Dus vraag ik Peer om hulp bij het zagen of gebruiken we een hulpmiddel. Ik ben een mooi voorbeeld dat je toch techniek kunt doen.”

Buren

Vorig jaar kregen de leerlingen nog les in een lokaal van het Sondervick College. ,,Dit lokaal is wel iets kleiner”, zegt Ilse. ,,Maar je hoeft niet zover te lopen als je iets wilt opruimen”, vult Nicky aan.

Voor opdrachten waar meer ruimte nodig is, zijn ze nog steeds wel eens te gast bij de buren. Neggers: ,,Waar ze op scholen vier pleinen hebben, heb ik een lokaal van 70 vierkante meter. Voorheen was het zo dat we moesten vragen of ze op het Sondervick of een andere school onze leerlingen les wilden geven. Nu zeggen ze kom maar, want ik mag zelf als vakdocent ook lesgeven op hun techniekpleinen.”