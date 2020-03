Pensioenfonds PME koopt Veldhovense woningen in aanbouw

VELDHOVEN - Pensioenfonds PME heeft 94 appartementen in Veldhoven gekocht. Als alles volgens planning verloopt, zijn de vijf flats van The Village in 2021 klaar.

De appartementen van het project dat The Village is gedoopt, zijn nog in aanbouw. Ze worden ontwikkeld door het Veldhovense bedrijf Brabants Wonen en gebouwd door het bedrijf Th. van Kasteren, dat eveneens uit Veldhoven komt.

De bouw van de appartementen aan beide zijden van de Hertgang, bij de rotonde Meerhovendreef, startte afgelopen december. Wie in de toekomst vanuit de Eindhovense wijk Meerhoven over de Waterlinie richting de Hertgang in Veldhoven rijdt, passeert de nieuwe appartementen. Daarmee vormen de flats volgens ontwikkelaar Brabants Wonen de 'noordelijke entree van Veldhoven'. Uiteindelijk komen bij de rotonde 94 twee- en driekamerappartementen te staan, verdeeld over vijf appartementsgebouwen. De woningen variëren in grootte van 52 tot en met 101 vierkante meter.

Gasloos

De oplevering van de vijf flats staat gepland voor het tweede kwartaal van volgend jaar. De coronacrisis heeft die planning vooralsnog niet in de war geschopt, zegt Paul Sanders, directeur van Brabants Wonen: ,,Ik ben er van de week nog naartoe geweest. Op dit moment zijn er geen beperkingen. Het is een vrij grote bouwplek, waardoor iedereen verspreid kan werken."

De precieze huurprijzen worden bepaald bij de start van de verhuur, meldt Pensioenfonds PME in een persbericht. Dat is een halfjaar voor oplevering van de appartementen. Sanders zegt dat de appartementen in ieder geval worden verhuurd in de 'betaalbare en middelbare' prijscategorie.