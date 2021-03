Personeel Den Ekkerman in actie: 24 uur live

De zwemfanaten doen er alles aan om in beeld te blijven bij de leden. Zo hielden ze al eens een pubquiz via Teams. ,,We zijn nu al drie maanden dicht. We missen de kinderen, de interactie en het lesgeven”, zegt Angela Van den Bogaert. Samen met Maikel Berbers, Jaap Messcher en Stephanie van Gemert duikt ze vanaf zaterdag 12.00 uur 24 uur onder in Den Ekkerman. Niet letterlijk, want er mogen geen activiteiten in het water plaatsvinden.

Het idee om met het personeel 24 uur live te gaan, ontstond tijdens de pubquiz. ,,We wisten op dat moment nog niet of de sluiting verlengd zou worden, maar dat bleek een dag later wel het geval. We legden ons idee voor aan de directeur, die was erg enthousiast”, zegt Berbers. Datzelfde gold voor het personeel. ,,Intern zien we het als teambuilding. Naar buiten willen we samen met de Veldhovenaren in beweging komen. We doen het met zijn allen, iedereen komt ook voor de camera die in het sportbad komt te staan”, vult Van den Bogaert aan. Alle 21 personeelsleden hebben dan ook een taak tijdens het etmaal dat in het teken staat van beweging, gezondheid en entertainment. Berbers: ,,Iedereen staat op een activiteit die ze zelf leuk vinden en ook willen presenteren.”

Kinderdisco en spinbike

Via Teams werden ideeën onder het personeel opgehaald. Die zijn vervolgens in een kleiner comité op haalbaarheid getoetst. Daarna zijn in groepjes de activiteiten voorbereid en uitgewerkt. Er is niets van tevoren op film vastgelegd, alles vindt live plaats. Zo zijn er onder meer beweeglessen, kookclinics, een kinderdisco, een pubquiz en een beautyworkshop. 24 uur lang wordt door personeel een spinbike in beweging gehouden. Die activiteit kan gesponsord worden. Ook is er een bingo waarvoor kaarten aangeschaft kunnen worden.

De opbrengst van de sponsoring en de bingo komt ten goede aan opblaasbaar spelmateriaal voor op het water. Ook de receptionistes hebben een taak. Zij verzorgen de catering. Kijkers hebben de mogelijkheid om via WhatsApp vragen te stellen aan het personeel of opdrachten in te sturen.

Avondklok

Een deel van het personeel gaat in verband met de avondklok vóór 21.00 uur naar huis. Degenen die een deel van de nacht voor hun rekening nemen, zoeken ergens in het gebouw een plekje waar ze op een luchtbed even kunnen slapen. Het viertal van de organisatie blijft 24 uur in het gebouw. Ook zij verschijnen regelmatig voor de camera.

Over het evenement is overleg geweest met de gemeente. ,,Die gaf groen licht met de restrictie dat de coronaregels in acht worden genomen. Het gebouw is groot genoeg om voldoende afstand tot elkaar te bewaren. We kunnen de coronaregels eenvoudig handhaven”, stelt Berbers. De organisatie overweegt nog om iedereen vooraf te laten testen.