Personeel in onzekerheid door overname Connectzorg Veldhoven

VELDHOVEN - Personeel van zorgcentrale Connectzorg in Veldhoven verkeert in onzekerheid door onderhandelingen over een overname. De vakbonden vrezen bovendien voor de arbeidsvoorwaarden en pensioenen van de werknemers.

Connectzorg is onderdeel van thuiszorgorganisatie Zuidzorg. Er werken ongeveer veertig mensen. Bestuurder Charles Laurey bevestigt desgevraagd dat er gesprekken lopen over een fusie met Centrale24. Dat is de zorgcentrale van Lunet zorg in Eindhoven, die werkt voor verschillende zorgaanbieders in de hele regio.

Simac

Connectzorg en Centrale24 bieden allebei zorg-op-afstand met behulp van digitale technologie. Ouderen en gehandicapten kunnen zo langer zelfstandig blijven wonen. Als het nodig is, kunnen ze dag en nacht contact opnemen met een verpleegkundige.

Laurey wil nog niet vooruitlopen op de uitkomst van de onderhandelingen maar volgens de vakbonden krijgt het Veldhovense technologiebedrijf Simac het voor het zeggen in het fusiebedrijf. Simac is sinds kort voor de helft eigenaar van Centrale24. Na de overname van Connectzorg zou het technologiebedrijf een meerderheidsaandeel krijgen (51 procent) en verdelen Zuidzorg en Lunet zorg het resterende belang. Laurey wil wel kwijt dat Zuidzorg niet van plan is om volledig afscheid te nemen van Connectzorg. ,,We willen actief blijven op de markt van zorg-op-afstand’’, zegt hij.

Onzekerheid knaagt

De beoogde fusiedatum was 1 januari maar die is niet gehaald. Een nieuwe streefdatum is er volgens Zuidzorg niet. ,,We zijn nog in gesprek. We willen de de fusie zo snel mogelijk maar wel zorgvuldig afronden’’, aldus Laurey.

Peer Meesters van beroepsorganisatie NU’91 zegt dat vooral de onzekerheid knaagt aan het personeel van Connectzorg. ,,Onduidelijkheid is het ergst voor de werknemers.’’

Garantie

Bestuurder Cindy Spierings van FNV Zorg en Welzijn juicht de investeringen van Simac in de zorg toe. Maar ze vreest ook dat het personeel van Connectzorg én Centrale24 bij de nieuwe eigenaar te maken krijgt met een andere cao. De verpleegkundigen en telefonisten van beide zorgcentrales vallen nu respectievelijk onder de cao voor de thuiszorg en de gehandicaptenzorg. Spierings is bang dat ze bij Simac de arbeidsvoorwaarden voor callcentermedewerkers krijgen waardoor ze een lager pensioen en minder toekomstperspectief hebben.

Ze vindt het onnodig dat het personeel in onzekerheid zit. ,,Werkgevers kunnen heel simpel een einde maken aan deze onzekerheid door een garantie voor het personeel met de vakbonden af te spreken. De vraag is of zij dat willen.’’

,,We houden ons aan alle spelregels‘’, reageert Laurey. Er bestaan volgens hem geen aanwijzingen voor een overgang naar de cao voor callcenters.