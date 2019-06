Peter Schutte van PWA-school: ‘Dit onderwijs heeft bepaalde bevlogenheid nodig’

VELDHOVEN - Na een dienstverband van 22 jaar neemt directeur Peter Schutte afscheid van de Prins Willem-Alexanderschool (PWA-school). Per 1 juli wacht hem een nieuwe uitdaging bij de Onderwijsgroep Buitengewoon in Venlo.

De inwoner van Bergeijk was directeur van een lom-school in Helmond toen een droombaan in zicht kwam: directeur van de PWA-school in Veldhoven. ,,Het was een school voor zeer moeilijk lerende kinderen met veel leerlingen van zorgorganisatie Severinus. Die kinderen zijn heel puur, je moet anders organiseren en lesgeven. Daarvoor moet je een bepaalde bevlogenheid hebben.’’

Het onderwijs is gericht op zelfredzaamheid en burgerschap. ,,De participatie in de maatschappij komt bij deze kinderen nadrukkelijk tot uiting. Dat vind ik heel mooi.’’ Zijn benoeming in 1997 ging razendsnel. ,,Na het sollicitatiegesprek ben ik nog dezelfde dag benoemd.’’ Naast het onderwijsaanbod goed inhoud en vorm geven had hij nog een klus. ,,Het schoolgebouw aan de Blaarthemseweg lag mooi, maar was gedateerd. Er was veel aan- en bijgebouwd.’’

Brief

In februari 1999 ging de eerste brief naar de gemeente met het verzoek tot renovatie van de school. Gaandeweg bleek nieuwbouw de beste optie. Uiteindelijk vond een splitsing plaats van het speciaal onderwijs (so) en het voortgezet speciaal onderwijs (vso). Het so ging naar de MFA Noord en het vso nam in 2016 zijn intrek op de Kempen Campus. Vrijdag was officieel zijn laatste dag in Veldhoven. ,,Het staat hier nu als een huis. Dat is een verdienste van het team én de kinderen.’’