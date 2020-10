Plan voor appartementen in oude pastorie Veldhoven stuit op bezwaar

Peugeot-dealerves­ti­gin­gen in Best en Veldhoven moeten sluiten

23 september BEST/VELDHOVEN - Peugeot-dealer Nefkens sluit zijn vestigingen in Best en Veldhoven. De activiteiten gaan over naar de vestiging in Eindhoven. ,,In beide vestigingen vallen geen gedwongen ontslagen", zegt algemeen directeur Simon Luijckx van dealerholding Emil Frey Nederland, eigenaar van de Peugeot-dealer .