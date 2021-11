Plan voor KFC en Domino's in Zeelst blijft heikel punt: politiek moet nu kleur bekennen

Het plan voor de bouw van een Kentucky Fried Chicken (KFC) en een filiaal van pizzaketen Domino's op een braakliggend veldje tussen de Heistraat en de Zoom staat voor veel buurtbewoners niet op zichzelf. Want vlakbij die plek, in de oksel van de Hovenring, wil Ballast Nedam 59 woningen met tuin gaan bouwen. Ook dat plan wordt, net als het plan voor de restaurants, deze week aan de politiek voorgelegd.

Quote De reden dat het zo lang geduurd heeft, is dat we veel huiswerk en onderzoek hebben gedaan. Dennis Geene, Ontwikkelaar Mastade Real Estate en franchisenemer Domino's

Tegen het nieuwe bestemmingsplan dat de bouw van de KFC en Domino's mogelijk moet maken, werden bij de gemeente 516 bezwaren ingediend. Verreweg de meeste van die bezwaren kwamen vanuit de Actiegroep Heistraat-Zoom-Verzet. Samen met de Belangenvereniging Wijk ‘t Slot nodigde die actiegroep vorige week gemeenteraadsleden uit om ter plaatse naar de situatie te komen kijken. Acht van de negen Veldhovense raadsfracties gingen op die uitnodiging in.

Tegenstanders van het plan vrezen niet alleen voor aantasting van het karakter van Zeelst, maar ook zaken als voor verkeersoverlast, zwerfvuil en luchtverontreiniging. De komst van weer twee fastfoodrestaurants draagt ook niet bij de gezonde leefstijl die Veldhoven als gemeente zo graag uitdraagt, stellen zij. Wat veel buurtbewoners ook stoort, is de in hun ogen gebrekkige communicatie en late betrokkenheid bij het plan.

Veel huiswerk

Dennis Geene van ontwikkelaar Mastade Real Estate uit Waalre vindt dat er bij de planvorming wel degelijk naar de omgeving is geluisterd. ,,De reden dat het zo lang geduurd heeft, is dat we veel huiswerk en onderzoek hebben gedaan", stelt de Veldhovenaar, die samen met zijn compagnon Max van der Putten ook franchisenemer is van meerdere Domino's-restaurants in Veldhoven, Best en Nijmegen.

Volgens Geene is het plan naar aanleiding van de bezwaren op onderdelen aangepast. Zo is de houten uitkijktoren van 20 meter lager dan aanvankelijk gepland en wordt de geluidswal juist hoger. Toch zijn burgemeester en wethouders het met de criticasters eens dat ‘de samenspraak niet goed is verlopen'. ,,Met de kennis van nu zouden we hier anders vorm aan geven, er een plan voor opstellen en er ook als gemeente meer regie op houden", schrijven zij aan de gemeenteraad.

De bouwplannen staan dinsdagavond op de agenda van de raadsadviescommissie. Of met name het fastfood-plan op een meerderheid kan rekenen, is nog onduidelijk. Vorig jaar vroegen coalitiepartijen VVD, GBV en PvdA zich in een open brief hardop af of het plan wel haalbaar is. Volgende maand worden de plannen ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd.