Plus-supermarkt in Veldhoven helpt bij onderzoek naar coronaproof boodschappen doen

VELDHOVEN - Zo’n 80 procent van de klanten van Plus André en Joyce van Reijen in de Veldhovense wijk Heikant draagt deze dagen een sensor tijdens het doen van de boodschappen. Zo werken zij werken mee aan een onderzoek om supermarkten veiliger te maken in coronatijd.

Woensdag is het onderzoek in de supermarkt gestart door Smart Distance Lab, gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De Veldhovense supermarkt is de enige in Nederland waarin dit onderzoek plaatsvindt. Het moet maatregelen opleveren om supermarkten veiliger te maken.

Bij de ingang van de winkel staat nu een stoplicht. Rood betekent dat het druk is in de supermarkt. Het advies is dan even te wachten op oranje. Medewerkers van het Smart Distance Lab vangen er de klanten op. Deze krijgen na uitleg desgewenst een flyer over het onderzoek en de vraag om op vrijwillige basis medewerking te verlenen. Zo’n 80 procent geeft aan het leuk te vinden om mee te doen. Zij krijgen een sensor omgehangen die aan het einde van het bezoek weer wordt ingeleverd.

Tijdens het verzamelen van de boodschappen meet de sensor de afstand tot de andere sensoren in de supermarkt. Daarmee wordt duidelijk of het lukt om afstand te houden. Op verschillende dagen worden hulpmiddelen ingezet, zoals het stoplicht. Ook de strepen bij de kassa’s hebben de aandacht van de onderzoekers. ,,Die leiden wel eens tot onduidelijkheid. Moet je er op gaan staan, of er tussenin? De strepen vervangen we binnenkort door stippen met daarop voetafdrukken”, legt een medewerker uit. Ook worden de komende week pijlen aangebracht die een looprichting aangeven. Met deze aanpassingen kan achteraf worden vastgesteld wat werkt.

De komende week vindt het onderzoek ook nog plaats, van 24 tot en met 27 maart. Daarna worden de resultaten geanalyseerd. Middels een tweede flyer worden de klanten vervolgens op de hoogte gebracht van de belangrijkste resultaten van het onderzoek. De opgedane kennis kan ook worden gebruikt om andere openbare ruimten veiliger te kunnen openen.

Het onderzoek is een samenwerking van de Universiteit van Amsterdam, Smart Distance Lab, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Games for Health, ITOM en Plus André en Joyce van Reijen.