Poolbiljartkampioen Yannick Pongers: ‘Om goed te worden moet je echt veel trainen’

VELDHOVEN - De jonge Veldhovense poolbiljarter Yannick Pongers (16) had zijn pijlen gericht om op het EK onder 17 de beste te worden in Straight pool, maar hij kwam thuis met een gouden plak in de meest prestigieuze discipline: 9-ball.

Pongers is elf jaar oud als hij in 2016 Nederlands kampioen wordt bij de jeugd onder 17 jaar. In die tijd zat hij ook in de regionale korfbalselectie. Omdat van beide sporten de wedstrijden in het weekend worden gespeeld, maakt Pongers de keuze om het korfbal vaarwel te zeggen. Sinds vorig jaar volgt hij LOOT-onderwijs op het St. Joriscollege in Eindhoven. Dankzij een aangepast lesprogramma kan het talent onderwijs en sport makkelijk combineren.

Elke dag na school trainen

,,Om goed te worden moet je echt veel trainen. Elke dag train ik na school in een accommodatie van CTO-Zuid in Eindhoven. Twee keer per week krijg ik er training van de Belg Johny Vanrijkel.” Daarnaast maakt hij deel uit van de talentenselectie van de KNBB en Jong Oranje.

Sinds 2016 toont hij zich met zijn oudere broer Quinten elk jaar de beste van de Nederlandse jeugd. Drie keer nam hij al deel aan een EK, maar nooit leverde dat de Veldhovenaar eremetaal op. In Slovenië namen 58 jongeren tot zeventien jaar uit 23 landen deel aan het EK. Naast Pongers streden nog drie Nederlanders om de titels in 8-ball, 9-ball, 10-ball en Straight pool. ,,Ik had extra getraind voor Straight pool. Daar ben ik vrij goed in en ik dacht kans te maken op een medaille.” Het was het eerste onderdeel van het toernooi dat altijd in een vaste volgorde wordt afgewerkt. Maar hij eindigt slechts als vijfde. De disciplines 10-ball en 8-ball leveren hem vervolgens een zilveren en bronzen medaille op.

Het snelste spel

9-ball was de afsluiter en tevens de favoriete spelsoort van Pongers. ,,Het is het snelste spel. Je moet hierbij steeds de laagst genummerde bal spelen. Bij een misser gaat de beurt naar je tegenstander. Wie het eerst de 9 maakt, wint het rack.” Hij bereikt de finale die hem de gouden medaille en een beker oplevert. Hiermee kwalificeert hij zich voor het wereldkampioenschap dat volgende maand in Las Vegas zou plaatsvinden. Maar dat gaat vanwege corona niet door.

Altijd tegen volwassenen

Waar hij op het EK louter jeugdspelers als tegenstander trof, speelt hij in Nederland vrijwel altijd tegen volwassenen. Zo won hij in 2019 op het NK 9-ball bij de heren al brons. Ook in de competitie treft hij met zijn club SPC Woensel in de eredivisie steeds volwassenen. De beide broers zijn ook door Duitse clubs gevraagd om er in competitieverband te spelen. ,,Er spelen daar veel professionals waardoor het niveau erg hoog is. Ik speel voor PBC Hürth-Berrenrath, maar door corona heb ik er pas een wedstrijd gespeeld.”