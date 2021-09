Postduivenvereniging de Vredesbode viert eeuwfeest: ‘Onder de 67 jaar ben je hier een jeugdlid’

VELDHOVEN - Al honderd jaar wordt in Veldhoven de duivensport beoefend. Postduivenvereniging de Vredesbode is de enige duivenclub die Veldhoven rijk is. Op 2 oktober vieren ze het eeuwfeest met een receptie en op 3 oktober is er een feestmiddag.

Frans Boesten (88) is al zeventig jaar lid van de club. Als 18-jarige werd hij lid van de Gecombineerde Luchtbode in Veldhoven waarvan hij later jarenlang voorzitter was. ,,Mijn vader was bouwvakker en hield ook duiven. Mijn peetoom in Beveren-Waas had heel goede duiven. Van hem kreeg ik er enkele om mee te beginnen”, schetst hij de start van zijn hobby.

Quote Ik verwacht wel dat meer clubs in de toekomst gaan fuseren. Maar ik geloof niet dat de sport ooit zal verdwijnen voorzitter Jan Schreuder

Theo Kusters (77) was voorzitter van Postduivenvereniging De Vredesduif toen in 2006 een fusie plaatsvond met de Gecombineerde Luchtbode. Kusters: ,,We hadden nog maar 25 leden. We gingen samen verder onder de naam De Vredesbode.” Tijdens het vliegseizoen besteedt hij zo’n drie uur per dag aan de dieren.

Meer clubs gaan fuseren

De Vredesbode telt nu 56 leden. Zo’n 20 daarvan kwamen drie jaar geleden over van een Eindhovense club die opgeheven werd. ,,Onder de 67 jaar ben je hier een jeugdlid”, grapt voorzitter Jan Schreuder over de vergrijzing. Voorlopig kan zijn club met dit ledental nog vooruit. ,,We hebben voorlopig nog voldoende leden. Ik verwacht wel dat meer clubs in de toekomst gaan fuseren. Maar ik geloof niet dat de sport ooit zal verdwijnen.”

Waar de vergrijzing overal in deze sport onverbiddelijk toeslaat, kent de Veldhovense club gelukkig enkele jonge leden. Waar veel kinderen een hond of een poes als huisdier hebben, zijn dat voor Lieke (9) en Iris (7) Schreuder duiven. Ze hebben er maar liefst zeventig die het duo helemaal zelf verzorgt. De liefde voor de duiven hebben ze niet van een vreemde, vader Jan is voorzitter van Postduivenvereniging de Vredesbode. ,,Lieke kroop met elf maanden al door de duivenkooi.”

Quote Ze gaan niet naar bed voordat ze in de kooi zijn geweest om ze een knuffel te geven voorzitter Jan Schreuder

Alle leden van de club hebben veel respect voor de wijze waarop de meisjes met de duiven omgaan. ,,Ze gaan heel serieus met hun hobby om. Elke dag zijn ze ermee bezig en gaan niet naar bed voordat ze in de kooi zijn geweest om ze een knuffel te geven”, zegt vader. Hun favoriete duif is de elfjarige Houdenkie. Als Lieke de duivenpoep van de vloer van het duivenhok krabt, speelt Iris met de duiven. Zo leerde ze Houdenkie om een trap op te lopen.

Lievelingsduif kwijtraken

Maar denk niet dat de meisjes alleen maar spelen met hun huisdieren. Onder de naam ‘Schreuder Sisters’ maken ze inmiddels furore tijdens wedstrijden. In het vliegseizoen van april tot half september nemen ze net als hun vader wekelijks deel aan wedstrijden. Zo wonnen de ‘Sisters’ eind augustus een wedstrijd waarbij de duiven vanaf het Franse Nanteuil (nabij Poitiers) een afstand van 320 kilometer moesten afleggen. Jan: ,,We hebben de kinderen ook geleerd om met tegenslag om te gaan, want je kunt je lievelingsduif kwijtraken tijdens een vlucht.” En dat is al eens gebeurd, zegt Lieke. ,,Pipo hadden we tam gemaakt net als Houdenkie. Pipo is niet meer teruggekomen van de tweede vlucht. Dat vond ik heel jammer. Ik ben altijd blij als ze allemaal weer thuis zijn.”

Om nog vaker wedstrijden te winnen, maakt Lieke heel slim paartjes. ,,Een doffer en een duivin die allebei goed gevlogen hebben, zet ik bij elkaar. Papa zegt hoe hij het zou doen, maar wij kiezen de duiven zelf. Dan kijk ik of ze elkaar leuk vinden. Als ze met elkaar gaan vechten, dan komt het niet meer goed.”