Prentenboek maakt kinderen bewust van problemen rondom zwerfafval

Door regelmatig zwerfvuil op te ruimen, spannen de ruim 170 vrijwilligers van Stichting Goclean Veldhoven zich in voor een schoner Veldhoven. Onder het motto ‘Jong geleerd is oud gedaan’ brengt de stichting een educatief prentenboekje uit om ook kinderen bewust te maken van de problemen rondom zwerfafval.

In oktober 2020 ontstond het idee voor een boek dat gericht is op de jeugd. ,,Het begint bij kinderen”, stelt secretaris Marjon van Schalkwijk die het verhaal bedacht. Dat speelt zich af in enkele Veldhovense wijken. Zo is Sarah op kinderboerderij De Hazewinkel. In een vogelnestje vindt ze een ziek vogeltje. Het nestje ligt vol met restjes afval. Dierenverzorger Jan wordt er bij gehaald die het zieke vogeltje uit het nestje haalt. In het binnen-verblijf haalt Jan een stukje plastic van een lollystokje uit het bekje van het vogeltje. De dierenverzorger legt de kinderen uit dat afval op de grond gevaarlijk is voor de dieren. Die worden daar ziek van. Onderweg naar huis zien ze overal afval liggen. Uiteindelijk maken ze een club met de naam ZAP-vriendjes die samen afval opruimt bij de kinderboerderij.

Herkenbare punten

De tekeningen in het boek zijn gemaakt door Miranda Vries van DoekieKunst. Als input daarvoor leverde Van Schalkwijk haar foto’s van herkenbare punten uit de wijken ’t Look, Heikant, Zeelst, d’ Ekker en uit het Citycentrum. Ook de seizoenen komen terug in de prenten. Van Schalkwijk: ,,Ik heb het concept van het boek laten toetsen door een leerkracht. Die stelde vast dat het aansluit bij de doelgroep.”

Het boek kan voorgelezen worden of de kinderen kunnen het zelf lezen. Er zitten ook telspelletjes in. Zo kunnen ze op zoek gaan naar knuffels en de verschillende soorten zwerfafval in het boek tellen. Ouders kunnen met hun kinderen over het verhaal praten, vragen stellen en zien of hun (klein)kind het verhaal begrepen heeft. Tijdens een wandeling kunnen ouders hun kinderen wijzen op zwerfafval.

Nieuwe lichting

De bestelling van tweeduizend exemplaren is al bij de drukker. In januari worden de boekjes via de basisscholen uitgereikt. Daarvoor zijn zo’n 1200 exemplaren nodig. ,,We hebben er ook een aantal nodig voor de nieuwe lichting kinderen en we gaan er een aantal verstrekken aan de bibliotheek. Ook Severinus krijgt een aantal boekjes, want daar wordt ook met sommige cliënten zwerfafval geraapt”, weet Van Schalkwijk.

De totale oplage kost een kleine 7000 euro. Er zijn al bedragen toegezegd. Voor de ontbrekende 2500 euro loopt nog tot 1 december 2021 een campagne op samenvoordebuurt.nl, een initiatief van RegioBank. Zo’n twintig procent van het benodigde bedrag is er inmiddels binnen.