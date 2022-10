Presentatiecoach leert mensen zichzelf zijn als ze spreken

VELDHOVEN - Mensen met de beste verhalen, zijn niet altijd de mensen waar het beste naar geluisterd wordt. Het is de missie van Josanne Toussaint uit Veldhoven om daar verandering in te brengen.

Waarom naar de ene spreker beter wordt geluisterd dan naar de andere, ongeacht de boodschap en de functie van de spreker fascineerde de stem-, spraak- en communicatietrainer altijd al. Hierover hoorde ze zichzelf tijdens trainingen dingen zeggen waarvan ze dacht die moet ik eens opschrijven. Dat bracht ze in de praktijk met het boek Sprekend jezelf zijn.

De Veldhovense stond in een vorig leven als zangeres op het podium, maar koos vanwege de harde wereld een ander vak: communicatie. Toussaint vond in die studie met name de gesprekstechnieken interessant en volgde daarom ook nog de studie logopedie. Ze leidde honderden ondernemers, politici, managers, advocaten, docenten en bestuurders op tot krachtige sprekers.

Altijd jezelf

,,Mensen zeggen wel eens: je bent toch altijd jezelf. Dat klopt, maar is het altijd handig en behaal je er altijd je doel mee of is het doorspekt met aannames over jezelf? Als er ook nog zenuwen, stress, haast, irritatie of enthousiasme meespelen, is jouw sprekende jezelf waarschijnlijk toch een beetje vertroebeld. Als je je daar bewust van wordt en leert hoe je in je cirkel kan blijven is dat super waardevol.”

Toussaint verwijst naar de drie cirkels die ze in haar boek uitlegt. Het gedrag uit de twee buitenste cirkels is gebaseerd op vecht-, respectievelijk vluchtgedrag. ,,Als je bijvoorbeeld ratelt, vlucht je en bereik je je publiek niet. Jezelf heel groot maken omdat mensen naar je moeten luisteren is vechtgedrag en werkt ook niet.” Een spreker die sprekend zichzelf is komt ontspannen, benaderbaar en authentiek over.

Toussaint: ,,De eerste tekenen van je cirkel uitvliegen zijn bijna altijd fysiek. Hoe sneller je dat herkent, hoe sneller je dat kan veranderen. Je kunt bijvoorbeeld je tenen even bewegen in je schoenen; een trucje om je hersenen te foppen. Het is deels je bewust zijn en deels je rugzak vullen met vaardigheden zodat je meerdere stijlen hebt om uit te kiezen.”

Schietgevecht

Ze noemt ook het voorbeeld van wat ze in het boek een schietgevecht noemt. ,,Bij irritatie is een deel van je brein actief dat hetzelfde is als in de overlevingsstand: vluchten, vechten of bevriezen. Dat roept bij de ander ook de overlevingsstand op en biologisch gezien ben je dan minder in staat om te focussen op de inhoud omdat je een ander deel van je brein aanspreekt. Je ziet dat ook in vergaderingen. Als de een in vechtmodus gaat, doet de ander dat ook. Je kunt op zo’n moment geen realistische inhoudelijke bijdrage leveren.”

Vrijdag 28 oktober om 19.30 uur wordt Toussaints boek gepresenteerd bij de Eindhovense boekhandel Van Piere met na afloop een borrel voor genodigden. Op www.sprekendjezelfzijn.nl zijn ook bijbehorende video’s te vinden.