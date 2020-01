Prijs voor fysicus in Veldhoven: diagnose tijdens operatie dankzij moleculenmeter

Spannende tijden voor De Parasol in Veldhoven

11:01 VELDHOVEN - Volksuniversiteit de Parasol in Veldhoven heeft overleg gehad met het college van B en W over het besluit van de gemeenteraad om de subsidie per 1 juli stop te zetten. In december is er een hoorzitting geweest van de commissie bezwaarschriften. Die heeft nog geen uitspraak gedaan.