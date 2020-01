Prijzen Sportgala Veldhoven naar Europese kampioenen

Het EK was het absolute hoofddoel voor wielrenner Reinier Honig. Het afgelopen jaar lukte het de renner van TWC Tempo om in het Italiaanse Pordenone Europees kampioen stayeren te worden. In januari werd hij ook Nederlands kampioen op dit onderdeel. Honig, die zowel op de weg als op de baan uit de voeten kan, werd uitgeroepen tot Veldhovens Sportman van het jaar 2019.