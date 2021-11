Prikkelarm sporten in ‘stiltecoupé’ bij SlimBezig Veldhoven

Een uptempo-muziekje, toestellen waarbij ijzer op elkaar knalt en in en uit lopende mensen. Dit is het beeld en geluid bij een gemiddelde fitnessclub. ,,Ik realiseer me dat het niet iedereen gegeven is om een fitnesscentrum te bezoeken. We krijgen wel eens verzoeken om de muziek zachter te zetten voor mensen die daardoor te veel prikkels ervaren. Dat prikkelde vervolgens mijn creativiteit om ons aanbod uit te breiden”, vertelt Van der Pijl.

Maximaal 12 sporters per uur

Het sportcentrum aan de Burg. Van Hoofflaan is tussen 12.00 en 15.30 uur gesloten. Op twee middagen per week wil Van der Pijl mensen met onder meer autisme, niet-aangeboren hersenletsel, hoogsensitiviteit en burn-out klachten de gelegenheid bieden te komen sporten. Het prikkelarm fitnessen start bij voldoende deelname per 3 januari 2022 op de maandagen en vrijdagen van 12.30 tot 15.00 uur. Waar er normaal zo’n 25 sporters actief zijn, is dat tijdens de prikkelarme uren beperkt tot maximaal 12 per uur.

Quote Het gedrag in een stilte­coupé is anders dan in een andere coupé. Dat is hier ook de bedoeling, er moet een serene rust heersen Martijn van der Pijl, Sportschoolhouder

Gemiddeld zullen er zes mensen per half uur op de geluidloze toestellen van de ‘Milon Cirkel’ bezig zijn. De muziek staat dan niet aan. De sportschooleigenaar vergelijkt de prikkelarme uren met een stiltecoupé in de trein. ,,Het gedrag in een stiltecoupé is anders dan in een andere coupé. Dat is hier ook de bedoeling, er moet een serene rust heersen.” De Milon toestellen werken niet met halters en gewichten, ze functioneren geluidloos en volautomatisch. ,,De training duurt maximaal 35 minuten, desgewenst gaat daar nog een warming up aan vooraf. Binnen de Milon Cirkel volgen de sporters steeds hetzelfde circuit. Dat is voor mensen met autisme zeker zo fijn.”

Individuele opstarttraining

Er is voor iedereen eenmalig een individuele opstarttraining. Aan de hand daarvan wordt een trainingspas aangemaakt. Vervolgens wordt de deelnemer wegwijs gemaakt, waarna die voortaan zelfstandig aan de slag kan. Bij de toestellen van de Milon Cirkel is het een kwestie van het pasje plaatsen en de rest gaat dan automatisch. Zo stelt bijvoorbeeld het zadel van de fitnessbike zich in op de juiste hoogte voor de persoon. De middaggroepen worden begeleid door een coach met een aan autisme verwante stoornis. ,,Deelnemers komen mogelijk in aanmerking voor de Meedoen-voorziening van de gemeente Veldhoven. Daardoor kunnen ze een deel van de contributie vergoed krijgen”, weet Van der Pijl. Een aanvraagformulier daarvoor is te vinden op de site van de gemeente.

Bij 20 gegadigden gaat het door

Op 22 november en 20 december zijn er informatiemiddagen van 12.30 tot 15.00 uur. Belangstellenden hebben dan de mogelijkheid om even binnen te lopen. ,,Mensen uit de doelgroep kunnen dan proeven of dit een plek is waar ze zich thuis kunnen voelen. Ze kunnen de ruimte bekijken en informatie krijgen over de manier van trainen.” Bij een deelname van minimaal twintig gegadigden gaat het door. Als de interesse groter is, komen er de dinsdag- en donderdagmiddag bij.