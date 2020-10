Prins Es regeert nog een jaar over Rommelgat

SOK denkt nog na welke evenementen eventueel door kunnen gaan met bijvoorbeeld kleine(re) gezelschappen, online uitzendingen of andere aanpassingen. Over de optocht en kinderoptocht is nog geen definitieve beslissing genomen. Bij de evenementen die wel doorgaan – al dan niet online – is Prins Es met haar gevolg aanwezig. Carnavalskrant de Rommelpot wordt uitgebracht met terugblikken op voorgaande jaren, historische foto’s en verhalen. Wouters wordt opnieuw geïnstalleerd op zaterdag 14 november tijdens een variant van het Prinsenbal. De organisatie is nog in overleg met Theater de Schalm over de mogelijkheden binnen de nieuwe maatregelen. De komende tijd maakt de organisatie meer bekend over de diverse evenementen.