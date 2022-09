Proeven aan sport en cultuur in Citycentrum Veldhoven

VELDHOVEN - Met de sport- en cultuurmarkt in het Citycentrum kende de Veldhovense sport- en cultuurweek zaterdag een prima start. Verspreid over vier pleinen presenteerden ruim vijftig verenigingen zich er aan het publiek.

Bij de stand van TOP Muziektheater staat een kartonnen kapitein Jack Sparrow. De jeugd kan hiermee op de foto en verdient daarmee een stempel op een kaart.

Bij dertig verzamelde stempels wacht hen een verrassing. De Veldhovense stichting biedt jongeren de kans zich te ontwikkelen op het podium. ,,We staan hier vandaag voor onze cursus muziektheater. Jongeren in de middelbare schoolleeftijd krijgen lessen in zang, dans en spel. Als extraatje hebben ze de kans op een rolletje in onze grote productie La Casa de Papel die we in juli 2023 in Theater de Schalm opvoeren”, vertelt voorzitter Nicole van Gerwen.

De acht aanmeldingen die TOP al had zullen er ongetwijfeld meer worden. ,,Ik heb al vijf jongeren gesproken die wel interesse hebben. De lessen starten in oktober.”

Jonge meiden laten zien aan het publiek hoe leuk en sportief dansen is.

De organisatie van de markt is in handen van Brede School Veldhoven, Cordaad Welzijn en de gemeente Veldhoven. Roy Frederiks is combinatiefunctionaris sport bij Brede School Veldhoven. ,,Jarenlang hielden we jaarlijks een sportmarkt. Nu hebben we voor het eerst de combinatie met cultuur. In totaal laten meer dan vijftig verenigingen zich vandaag zien.”

Voor de eerste keer pony’s

Ponyclub De Hinnikers is voor het eerst van de partij. Luna (9) tilt haar zusje Mila (3) op een van de twee shetlanders. Luna is net lid geworden van De Hinnikers. ,,We beginnen zondag al. Het liefst ga ik springen met een pony.”

Judith de Hoog is bestuurslid van de Oerlese club. ,,We laten hier vandaag ons aanbod zien. Ook willen we nieuwe leden werven.” Mensen met een eigen pony betalen 45 euro per jaar. Je hoeft geen eigen paard te hebben, benadrukt De Hoog. ,,Als je de beschikking hebt over een verzorgpony, ben je ook welkom. We zijn er voor kinderen van 7 tot en met 18 jaar. Daarna kunnen ze overstappen naar Rijvereniging Sint Jan.”

Bij de stand van het Veldhovens Muziekkorps probeert Sven Uijens (13) een toon uit een trompet te krijgen. In de stand liggen ook een klarinet, saxofoon, trombone en dwarsfluit. ,,We laten kinderen hier kennis maken met een muziekinstrument”, zegt Marjon van Herk.

Samen met Femke Muller, die saxofoon speelt in het VMK, bemant ze de stand. ,,De trompet wordt het meest geprobeerd, vermoedelijk omdat dat instrument het meest bekend is. En je hoort de trompet vaak boven alles uit”, weet Muller.

Proeftrainingen volgen

Sven gooit even later bij honk- en softbalvereniging All In een bal met een snelheid van 55 kilometer per uur in een net. Gelukkig gaat de volleybal die zijn zus Evi (11) daarna bij de stand van Nuvoc naar hem gooit niet zo snel. Echt volleyballen lukt vandaag niet. ,,Al onze leden zijn op pad omdat vandaag de competitie is begonnen. Maar dit is een gezellige dag, ik ontmoet hier ook de andere verenigingen”, zegt voorzitter Rachel van Aarle.

En ze heeft al enkele kinderen gesproken die een proeftraining komen volgen. Dat kan deze week ook bij verschillende andere verenigingen, te vinden op de site van de Brede School Veldhoven.