Professor Grutjes legt kinderen uit wat gezond eten is, dankzij Debbie van Osch uit Veldhoven

Wennen aan de hectiek van de politieke Champions League: ‘Je bent eigenlijk een soort raadslid, maar dan voor heel Nederland’

DEN HAAG - Ze stonden jarenlang met ‘hun poten in de klei’ in Zuidoost-Brabant en vertegenwoordigen hun geboortegrond nu sinds een jaar in Den Haag. Inge van Dijk (CDA) en Daan de Kort (VVD) over het Kamerlidmaatschap, de waan van de dag en een telefoontje van de minister. ,,Je bent eigenlijk gewoon een raadslid, maar dan voor heel Nederland.”

27 maart