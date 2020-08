Protestantse gemeenten Bladel en Veldhoven gaan samen verder

De Protestantse gemeente Bladel telde begin dit jaar 205 leden, doopleden en vrienden. De gemeente is aan het vergrijzen. De kerkenraad van Bladel ziet de toekomst als zelfstandige gemeente in het gedrang komen, maar ziet ook kansen in samengaan.

Positieve reactie van Veldhoven

De Protestantse gemeenten Aalst-Waalre, Bergeijk, Bladel, Eersel-Hoogeloon, Valkenswaard en Veldhoven werken samen onder de naam PKN De Kempen. Henk Brouwer is ouderling in Bladel en contactpersoon van dit samenwerkingsorgaan. ,,We zijn in gesprek gegaan met Veldhoven om onderdeel te worden van hun gemeente. Veldhoven heeft daarop heel positief gereageerd. We willen onze sociale gemeenschap in Bladel zo lang mogelijk in stand houden. Door het samengaan verminderen we de bestuurlijke activiteiten waardoor we ons in Bladel kunnen richten op de diensten en de pastorale zorg.”

Inspiratie voor vernieuwing

Voor de meeste gemeenteleden in Bladel verandert er weinig tot niets. Wat betekent het samengaan voor Veldhoven? ,,Voor de Vierplek Bladel geldt dat het vóór en dóór Bladel is. De aanstelling van de predikant voor deze Vierplek wordt bekostigd door het vermogen van Bladel. In die zin zijn er geen extra werkzaamheden voor Veldhoven. De oplage van het kerkblad Samen zal wat stijgen”, stelt secretaris Leonard Verspui van de Protestantse gemeente Veldhoven. Het samengaan kan volgens Verspui inspiratie voor vernieuwing geven. ,,Veldhoven kan nu kennismaken met een kleinschaliger vorm van kerk-zijn, de Vierplek, die wellicht voor de toekomst ook elders een rol gaat spelen. Ook kan Veldhoven zo bijvoorbeeld jonge gezinnen in Bladel makkelijker betrekken bij het jeugdwerk. De drempel voor Bladelse leden om actief te worden kan lager worden: het is makkelijker om mee te doen in Veldhoven dan zelf iets nieuws te starten.”

Overleg met de gemeenteleden

Zondag worden in de Veldhovense Immanuelkerk na de dienst de leden van de gemeente ‘gekend en gehoord’ over het voorgenomen samengaan. In Bladel is deze stap in het proces eerder al gezet. De Protestantse gemeente daar wordt vermoedelijk nog dit jaar opgeheven. De huidige kerkenraad wordt omgevormd tot Werkgroep Vierplek Bladel, die de activiteiten draaiende houdt.

De verwachting is dat er op termijn meer Protestantse gemeenten zullen samengaan. Verspui: ,,Binnen het samenwerkingsorgaan PKN De Kempen zijn bijvoorbeeld de Protestantse Gemeente te Bergeijk en Hoogeloon-Eersel al ver met samenwerking op allerlei gebieden. De overige gemeenten in het samenwerkingsorgaan zullen de ervaringen met deze Vierplek met grote aandacht volgen en daaruit lering trekken.”