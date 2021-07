PvdA en GroenLinks samen op één lijst in Veldhoven: ‘Misschien komen we wel op 5 zetels uit’

Met die gezamenlijke lijst hopen beide partijen een ‘krachtiger links en sociaal geluid’ in de Veldhovense gemeenteraad te kunnen laten horen. ,,We hebben de afgelopen tijd uitvoerig met elkaar gesproken en zijn tot de conclusie gekomen dat we inhoudelijk heel dicht bij elkaar zitten", vertelt Wim Meijberg (62), fractievoorzitter van de PvdA. ,,Door de krachten te bundelen, moeten we op zeker vier en misschien zelfs wel vijf zetels uit kunnen komen", is zijn verwachting.

GroenLinks deed in Veldhoven één keer eerder een poging om in de raad te komen, volgens Wessel Mandos was dat ‘ergens in de jaren ‘90. De 20-jarige Veldhovenaar is op dit moment steunfractielid van de PvdA, maar sinds enkele jaren ook een van de drijvende krachten achter een Veldhovense GroenLinks-werkgroep. ,,Met die werkgroep zijn we in 2017 gestart om te kijken of GroenLinks in Veldhoven mee kan doen, maar gaandeweg de rit zijn we er achtergekomen dat de verschillen met de PvdA lokaal heel klein zijn.”