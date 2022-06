Raad van State: hoogbouw past wél aan Bossebaan in Veldhoven

met video Angst voor ‘needle spiking’ is bijna tastbaar in Eindhoven­se stapstraat Stratum­seind; ‘Ik ben banger geworden’

EINDHOVEN - Een broodje aap-verhaal of niet, een gezellig avondje op stap zonder zorgen is door het fenomeen 'needle spiking’ sinds enkele weken niet meer zo vanzelfsprekend. De angst regeert onder de jeugd - ook in Eindhoven.

29 mei