Raad van State vindt bouwplan Dorpstraat in Veldhoven deels te hoog

Bouwhoogte pas niet echt in omgeving

Wel met het 25 meter hoge gebouw B. dus, dat volgens het bestemmingsplan als een kubus gebouwd kan worden. De Raad merkt in de uitspraak op dat een dergelijke bouwhoogte niet echt past in de omgeving van de Dorpstraat. De meeste bebouwing daar is niet hoger dan tussen de vier en twaalf meter. 21 meter in een getrapte bouwstijl is nog tot daaraan toe, maar een kubus van 25 meter torent daar flink bovenuit.

Beter verhaal of bouwhoogte verlagen

Alleen zo nabijgelegen is dat bedrijventerrein niet, concludeert de Raad. Want de hogere bedrijfsbebouwing ligt op minstens 450 meter van de Dorpstraat. Kortom, de gemeente heeft nog wel wat uit te leggen voordat de Raad volgend jaar de bodemzaak behandelt. Dan zal Veldhoven met een beter verhaal moeten komen, of alsnog de bouwhoogte verlagen. De uitspraak is in ieder geval een opsteker voor de buurman, die een ijscowagenbedrijf heeft. Hij vreest veel overlast en inkijk vanuit de hoogbouw. Bodemzaak volgt in 2022.