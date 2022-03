Raam in Veldhovens bouwplan niet geschrapt vanwege uitzicht op tuin burgemeester, aldus de gemeente

Derde verdachte (16) opgepakt voor beroving in Eindhovens park waarbij jongen (14) werd gestoken

EINDHOVEN - Opnieuw is iemand aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een steekpartij in het Eindhovense Philips van Lenneppark. Het gaat om een 16-jarige Veldhovenaar. Het slachtoffer, een 14-jarige jongen, werd in oktober vorig jaar beroofd en gestoken met een mes.

1 maart