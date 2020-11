Rabobank verhuist binnen Veldhoven

Rabobank Veldhoven heeft een nieuw kantoorpand gevonden aan Reijenburg 30. Het pand heeft een centrale ligging met voldoende parkeergelegenheid en is voor iedereen toegankelijk. Het kantoor wordt zowel ingericht voor dagelijkse bankzaken als voor adviesgesprekken.

Het huidige kantoor aan De Meent is door de coronacrisis al enige tijd gesloten en wordt niet meer geopend. Joan Versluijs is directeur van Rabobank Veldhoven. Toen begin dit jaar de vestiging van de bank aan de Zandoerleseweg sloot, riep zij de Veldhovenaren op om mee te denken over een nieuwe locatie.

Quote We zijn blij dat zoveel inwoners van Veldhoven gehoor hebben gegeven aan onze oproep Joan Versluijs, directeur Rabobank Veldhoven

,,We zijn blij dat zoveel inwoners van Veldhoven gehoor hebben gegeven aan onze oproep. Met deze hulp hebben we het perfecte pand gevonden. We gaan nu aan de slag met de inrichting ervan. De opening van de locatie moeten we door omstandigheden rondom corona nog even uitstellen. We richten ons erop het kantoor te openen aan het einde van het eerste kwartaal van 2021.”

Tot het moment van opening zijn videogesprekken voor advies de norm. Wel zijn er enkele kantoren in de regio geopend voor dagelijkse bankzaken. Dit betreft kantoren aan de Emmasingel 4 in Eindhoven, Laan der Vier Heemskinderen 7 in Geldrop en St. Jorisstraat 55 in Oirschot. Ook is Rabo Veldhoven telefonisch bereikbaar.