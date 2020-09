Rapper Snelle niet op Lounge at the Park in Veldhoven

Het optreden van Snelle zou op 13 september de afsluiter van het nieuwe festival op het Jongelingsveld aan de Europalaan zijn. ,,In een mum van tijd verkochten we enkele honderden kaarten. Hij spreekt een brede doelgroep aan. Vooral onder jongeren onder achttien jaar is hij populair”, weet organisator Renzo Dielesen. Een harde eis in de vergunning is dat het evenement alleen voor 18-plussers toegankelijk is. Een verzoek aan de gemeente om voor dit optreden een uitzondering te maken, werd niet gehonoreerd. Dielesen: ,,De gemeente voorzag problemen met de handhaving. In goed overleg hebben we daarom besloten om Snelle te schrappen. Met de Queen tribute band Mother Mercury hebben we een waardige vervanger gecontracteerd.”