Rechter buigt zich deze week over Oude Pastorie in Veldhoven

Vernielingen aangericht

Volgens de Stichting Veldhoven-Dorp Historisch Bekeken is het plan voor de vijf appartementen echter in strijd met het bestemmingsplan. De stichting vindt het daarnaast ook vreemd dat de gemeente de bezwaren niet heeft voorgelegd aan de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de gemeentelijke monumentencommissie, vooral ook omdat de Oude Pastorie rijksmonument is.

Bouwhistorisch onderzoek

Omdat het gebouw door de vorige eigenaar zonder vergunning deels gesloopt is, stelt de stichting, ligt het voor de hand om een omgevingsvergunning alleen te verlenen als sprake is van een plan waarbij de pastorie zoveel mogelijk in oude staat hersteld wordt. Dat laatste wordt ook onderschreven door bouwhistoricus Dick Zweers uit Bergeijk. De stichting heeft hem gevraagd een bouwhistorisch onderzoek uit te voeren.

De uit 1778 daterende pastorie is gebouwd in opdracht van de Abdij van Postel, die in diezelfde periode ook de pastorie van Oerle liet bouwen. Beide woonhuizen lijken in bouwkundig opzicht op de pastorie in Overpelt, die in 1728 door de Abdij van Floreffe (bij Namen) werd gerealiseerd. Floreffe was in die tijd de ‘moederabdij’ van Postel. Om die reden zijn er ook technieken en materialen gebruikt die hun oorsprong in Wallonië vinden.