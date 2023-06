Rechter Handen helpt jongeren en wereld: ‘Dit is een plek waar ik zelf heel graag naartoe had willen gaan’

MMC werkt aan ‘slim matje’ dat straks weet wanneer baby te weinig beweegt en ziek is

VELDHOVEN - Het MMC onderzoekt of een speciaal matje in de couveuse dat beweging monitort tot betere zorg leidt. Mogelijk kan zo eerder worden ontdekt of een prematuur kindje getroffen is door een ernstige infectie. Het snel toedienen van antibiotica is dan van levensbelang.