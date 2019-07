Regen kan de pret niet drukken op tweede dag Bospop

WEERT - Was het schijn of sloeg werkelijk de damp van het Bospop-publiek toen feestband Flogging Molly zaterdagnamiddag van start ging op het hoofdpodium? Regen kon de pret in ieder geval niet drukken, zeker niet toen zanger Dave King ‘singing in the rain’ inzette.