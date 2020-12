Rein (76) uit Veldhoven werd via de telefoon opgelicht: ‘Ik snap er achteraf geen sodemieter van’

Sinds hij zijn geld kwijt is, houdt het hem de hele dag door bezig: de 76-jarige Rein Hoeksma rook al onraad toen hij op 24 november gebeld werd door een 06-nummer met de vraag of hij zijn banksaldo tijdelijk op ander rekeningnummer wilde zetten. Mexicanen zouden het op zijn bankrekening hebben gemunt, zo werd hem verteld. ,,De man aan de telefoon wist alles van me. Mijn naam, adres en de laatste transacties. Toen heb ik me ondanks mijn twijfels uiteindelijk toch over laten halen, want die gegevens heeft toch alleen de bank?”