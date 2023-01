Requiemmis voor overleden paus Benedictus in Veldhovense kerk; ‘Ik ben geboren in het jaar dat hij paus werd’

VELDHOVEN - ,,Een requiemmis wordt bijna niet meer gehouden. Daarom zijn we speciaal naar Veldhoven gekomen”, zeggen Marjan Brans en mevrouw Wijnen uit Waalre. Een kleine veertig kerkgangers woonden woensdagavond de requiemmis bij, die voor paus Benedictus XVI in de Veldhovense Christus Koningkerk werd opgedragen.

,,Paus Benedictus was een intellectueel. Ik vond hem niet heel menselijk”, vertelt Marjan Brans desgevraagd. De dames zijn zeer te spreken over de huidige paus Franciscus. ,,Ik vind hem geweldig, dat is een herder”, zegt ze.

Paus Benedictus XVI was de 265ste paus van de katholieke kerk. Op de laatste dag van 2022 overleed hij in de leeftijd van 95 jaar. Nooit eerder is een paus zo oud geworden.

,,Paus Benedictus XVI was onze paus, het hoofd van de Kerk, van 2005 tot 2013. Hij is onze kerkvorst die in 2013 afgetreden is en op 31 december overgegaan naar het huis van de hemelse Vader. Een requiemmis voor onze overleden emeritus paus Benedictus XVI is het mooiste, het waardevolste en liefdevolste wat wij als Kerk voor hem kunnen en mogen doen”, motiveert pastoor Frank As de reden van de bijzondere eucharistieviering.

Jan Bosch is als trouwe kerkganger ook aanwezig. ,,Als 91-jarige heb ik al veel requiemmissen bijgewoond”, vertelt hij. De Veldhovenaar heeft de overleden paus al eens in levenden lijve gezien. ,,Een paar keer ben ik in Rome op vakantie geweest. Toen heb ik hem op het balkon zien staan.”

Franka Borst (17) bestudeert na de viering het gedachtenisprentje dat de kerkgangers meekrijgen. De jonge Veldhovense heeft zich in november laten dopen en woont sindsdien elke week een dienst bij in de kerk. Ze vond het een mooie requiemmis, maar heeft geen specifieke mening over paus Benedictus. Toch heeft ze wel iets met hem. ,,Ik ben geboren in 2005, het jaar dat hij paus werd. En onze verjaardagen liggen maar twee dagen uit elkaar. Nu wil ik heel graag het boek over paus Benedictus gaan lezen.”

De uitvaartplechtigheid van de emeritus paus wordt donderdag 5 januari vanaf 09.15 uur door de KRO-NCRV op NPO 2 rechtstreeks uitgezonden.