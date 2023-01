Rick bouwde ASML-campus na met lego en nu pronkt het bouwwerk in hoofdgebouw ASML

Politie valt binnen bij illegaal pokertoer­nooi in Valkens­waard: vier aanhoudin­gen en groot geldbedrag in beslag genomen

VALKENSWAARD - De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag een einde gemaakt aan een illegaal pokertoernooi aan de Peperstraat in Valkenswaard. Ze nam duizenden euro’s in beslag en hield vier personen aan, onder wie de organisator van het toernooi.

17 januari