Robot Kuri stelt Wilma weer gerust

VELDHOVEN/REUSEL - Ze loopt wat wankel met een stok, maar verder is er met de 81-jarige Wilma van Veldhoven uit Reusel niks mis. Ze woont als weduwe weliswaar alleen in haar huis maar ze is niet eenzaam. Ze weet zich omringt door veel kennissen en familie.

Maar ze heeft wel één grote angst: vallen in huis en dan niemand kunnen bereiken. Het gebeurde met een goede vriendin van haar. ,,Ze viel in de huiskamer en brak haar heup. Maar haar alarm lag boven op het nachtkastje. Dat gebeurde om vier uur 's middags. Pas de volgende morgen om elf uur werd ze gevonden door haar dochter die koffie kwam drinken."

En dat wil Wilma niet meemaken. Dus is ze maar wat blij met de hulp van vijf studenten. Zij deden als team mee aan de 'Brabant Robot Challenge', een wedstrijd tussen zes studentengroepen afkomstig van de Technische Universiteit Eindhoven, de Universiteit van Tilburg en de hogescholen Fontys en Avans.

De groep deed dat het beste: gisteren kregen ze de hoofdprijs van duizend euro toegekend. Dat gebeurde in de marge van de technologiebeurs Vision Robotics & Motion in congrescentrum Koningshof in Veldhoven. Wilma van Veldhoven was ook gekomen en mocht de prijs uitreiken.

De studenten Christie Janssen, Jodie Damen, Marjolein Triepels, Jessy Brand en Robert Tourney gingen op bezoek bij Wilma in Reusel, hoorden haar probleem aan en bedachten een oplossing. Zij deden dat in opdracht van Centrale24, een Eindhovens alarmeringsbedrijf dat zaken doet met ruim twintig zorginstellingen. Mevrouw Van Veldhoven heeft via haar thuiszorgverlener een alarm van dezecentrale in huis.

De studenten vonden het robotje Kuri, dat in de Verenigde Staten op de markt is voor omgerekend 700 euro. De robot van en halve meter hoog kan zelfstandig rondrijden, net als een robotstofzuiger. Als haar sensoren en camera's iets vreemd ontdekken, zoals een gevallen lichaam, slaat Kuri alarm.

De studenten bedachten een drievoudige schil. Kuri stuurt eerst een bericht naar de whatsapp-buurtgroep waar Wilma lid van is. Als er geen directe reactie volgt, gaat er een bericht naar haar familieleden die iets verder weg wonen. De derde boodschap gaat vijf minuten later naar de alarmpost in Eindhoven. Die kan dan een hulpverlener in de buurt op pad sturen. Dat moet garanderen dat Wilma niet, net als haar vriendin, een nacht op de vloer moet doorbrengen.

Juryvoorzitter Ineke van Kruining van de Brabant Robot Challenge, onderzoekster digitale technologie en arbeidsmarkt bij Avans, vond het idee van de studenten uitblinken in bruikbaarheid en eenvoud. Joan Vermeulen van Centrale24 roemde het gebruik van de buurt-whatsappgroep. ,,Wij gaan zeker kijken of we dit in de praktijk kunnen inzetten."