Robot Pepper helpt kinderen in Máxima Medisch Centrum

Logische stap

Voor het MMC, dat continu bezig is met innovaties, is de inzet van een zorgrobot een logische stap. Zegers: ,,Van belang is dat de robot een ondersteuner is en het consult bij de arts of verpleegkundige nooit vervangt. Daarvoor is persoonlijk contact en aandacht voor de individuele patiënt te belangrijk.”