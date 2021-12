Ronald uit Veldhoven wordt op zijn 61e opnieuw vader: ‘Ik kan maar beter zorgen dat ik in vorm blijf’

Van melkboer naar fritesboer naar koeienboer; Adrie Ham van De Smickel met pensioen

VELDHOVEN - Thuis ziet hij graag een biefstukje op zijn bord, maar voor een frikandel speciaal mag je Adrie Ham (62) ’s nachts wakker maken. In 1998 neemt de Veldhovenaar cafetaria De Smickel in Best over. Gaandeweg kwamen er zaken in Veldhoven, Breugel, Vessem en Beek en Donk bij. Nu zet de tweede generatie de zaken voort en gaat de grondlegger van de ‘Smickeldynastie’ met pensioen.

3 december