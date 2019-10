Ronde Tafel op zoek naar goede doelen

De leden van Ronde Tafel Veldhoven vinden het belangrijk een gezamenlijke bijdrage te leveren aan de gemeenschap. Zo houden zij al meer dan 25 jaar iedere twee jaar het Lentefeest. Dit is een benefietavond waarmee geld wordt opgehaald voor een of meer goede doelen. Het evenement is voornamelijk bedoeld voor de regio Veldhoven, maar ook daarbuiten is het inmiddels een bekend fenomeen.

Netwerk

In het verleden zocht en selecteerde de Ronde Tafel het goede doel vaak via haar netwerk. Voor het vijftiende Lentefeest dat op zaterdag 20 maart plaatsvindt in evenementencomplex De Heiberg zijn de plannen gewijzigd. In plaats van zelf goede doelen te selecteren, wordt het initiatief nu bij de goede doelen zelf neergelegd.