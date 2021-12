Rondje wandelen door Zonderwijk in Veldhoven, als voorbereiding op de alles verbeterende Omgevingswet

Momenteel zijn het nog bestemmingsplannen die de ruimte (fysieke omgeving) regelen. In juli komt er een nieuwe wet, de Omgevingswet. Alle bestemmingsplannen worden dan opgenomen in een omgevingsplan. Daarin worden alle regels met betrekking tot de ruimte samengevoegd. In 2029 moet dit afgerond zijn.

De gemeente Veldhoven heeft besloten om eerst een omgevingsplan voor Zonderwijk op te stellen, en dit stapsgewijs uit te breiden met andere gebieden. „We hebben voor Zonderwijk gekozen omdat het een afgebakend gebied is en niet te groot”, zegt wethouder Ad van den Oever.

Quote Driekwart van de voortuin­tjes ligt er netjes bij. Het gemeente­lijk groen wordt tegenwoor­dig beter onderhou­den dan eerst Annie Scheepens, Stichting Ons Zonderwijk

Hij maakt zaterdag een wandeltocht door Zonderwijk met leden van het gemeentelijk projectteam Omgevingsplan, een andere wethouder en enkele leden van Stichting Ons Zonderwijk. De rondleiding vindt plaats in het kader van de voorbereiding van een omgevingsplan voor deze wijk. „We willen vandaag aftasten hoe de Zonderwijkers tegen de wijk aankijken. We hopen echt te zien wat beter kan. Later volgt nog een communicatie- en participatietraject.”

Vuurwerk en lege energydrankblikjes

Fred de Ruijter, voorzitter van Stichting Ons Zonderwijk gaat voorop tijdens de rondgang. Bij winkelcentrum Mira wordt even stilgestaan bij hangjeugd. „Onder de overkappingen in het winkelcentrum en bij ’t Tweespan zitten ze droog. Er is sprake van vuurwerkoverlast en ze laten lege energydrankblikjes achter. Mensen hebben daar last van”, vertelt een wijkbewoner.

In onder meer de Oortlaan zijn parkeerproblemen. „Parkeren in de wijk is een crime. Veel mensen hebben twee auto’s. Ook wordt er te hard gereden op 30-kilometerwegen”, meldt De Ruijter. Door park Vogelzang, dat tegen de wijk aan ligt, loopt een wandelpad. Het park wordt veel gebruikt door wandelaars en spelende kinderen. Tot ongenoegen van de groep wordt het wandelpad ook gebruikt door fietsers en bromfietsers. Graag zouden ze zien dat dat ontmoedigd wordt.

Het groen ligt er wél netjes bij

Annie Scheepens is penningmeester van de stichting en woont al ruim 48 jaar in de wijk. In al die jaren heeft ze de wijk zien verbeteren. „Driekwart van de voortuintjes ligt er netjes bij. Het gemeentelijk groen wordt tegenwoordig beter onderhouden dan eerst. Daar ben ik heel tevreden over.”

Terwijl haar collega onderweg driftig aantekeningen maakt, heeft Katja Burgman haar oren te luister gelegd. Ze is adviseur omgevingsrecht bij Bureau Ruimtelijke Ordening in Boxtel. Als projectleider is ze binnen de gemeente betrokken bij het begeleiden en maken van het omgevingsplan. „We geven input en weten wat de eisen zijn. De gemeente wil de wettelijke mogelijkheden maximaal benutten.” Ze is positief over de opzet van de wijk. „De hoeveelheid groen valt me op en de actieve bewoners. Ik mis wel de jeugd, die had ik er graag bij gehad.”

Straks makkelijker aanbouw of kapvergunning regelen

Het grote voordeel van het omgevingsplan is straks voor de burger, antwoordt de projectleider desgevraagd. „Die hoeft straks niet meer op verschillende plekken te zoeken. Is er een vergunning nodig voor een bijgebouw? Kan ik een winkel beginnen? Mag ik een boom kappen? Via één website is dat alles in te zien. Dat is veel gebruiksvriendelijker dan nu.”

De gemeente moet het omgevingsplan straks actueel houden. „Participatie wordt verplicht bij wijzigingen van het omgevingsplan. Het indienen van zienswijzen en beroep blijven mogelijk. De gemeente moet laten zien en vastleggen wat ze daarmee gedaan heeft”, weet Burgman.