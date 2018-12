Rood-Wit uit Veldhoven zoekt speciaal talent

Door die chromosoomafwijking is het tijd dat Koen naar een ander team gaat. Maar het niveau bij een gehandicaptenelftal is voor hem te laag, leggen zijn ouders uit. Daarom namen ze het initiatief een zogeheten Special Talents Team op te zetten. ,,Voor voetballers die net buiten de boot vallen bij de reguliere teams”, legt Toine uit.

Nog zoekende

De twee keken het idee af bij FC Eindhoven, waar al een dergelijk team traint. Rood-Wit wilde graag meewerken. ,,Er zijn altijd kinderen die tussen wal en schip dreigen te vallen”, zegt jeugdvoorzitter Enzio Hermkens. ,,Daar proberen we wat voor te vinden, maar we zijn nog zoekende.”

Idealiter start het Special Talents Team van Rood-Wit volgend voetbalseizoen. Het is de bedoeling dat het nieuwe team minimaal eens per week gaat trainen. Misschien kunnen oefenwedstrijden met het team in Eindhoven georganiseerd worden, of met jeugdteams van Rood-Wit.