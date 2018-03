Samenspraak succesvol ingezet bij renovatie 't Look in Veldhoven

Samen met de visie en expertise van de gemeente resulteerde dat in een ontwerp dat is voorgelegd aan de bewoners", legt een civieltechnisch ontwerper van de gemeente uit. Ervaringen uit de vorige fases leerde de gemeente nog nadrukkelijker in te steken op samenspraak. 't Look Midden werd daartoe in zes delen geknipt. Met elk deel zijn twee avonden aan samenspraak besteed.

Parkeren en groen

Vooral de aspecten parkeren en groen waren onderwerp van discussie. ,,Het aantal parkeerplaatsen blijft nagenoeg gelijk, het wordt in elk geval niet minder", zegt de ontwerper. Net als in de voorgaande fases komt er een gescheiden riool voor de afvoer van hemelwater. Een groot aantal bomen dat in slechte staat verkeert, wordt samen met alle lage beplanting vlak voor aanvang van de werkzaamheden gerooid. Er komt een nieuw ontwerp voor het groen dat later aan de bewoners wordt voorgelegd. Betonklinkers vervangen het asfalt. Nieuw is een groene verbinding die door het hele gebied loopt. ,,Die krijgt een slingerend voetpad, aantrekkelijke beplanting, ontmoetingsplekken en spelaanleidingen", legt de ontwerper uit. Het winkelcentrum blijft ongemoeid totdat Woonstichting 'thuis het tegenover het centrum gelegen appartementengebouw gaat vervangen.

Mevrouw Groenenberg woonde twee inspraakavonden bij. ,,Er is goed geluisterd naar ons en goed nagedacht over het groen. Voor sommige bewoners was het een teleurstelling dat er niet voldoende rekening is gehouden met hun wensen." De heer Eulderink uit De Speldenmaker is positief. ,,Het ziet er niet onaardig uit. Wat mij betreft hoeft er niets aan veranderd te worden." Een aantal inwoners vulde nog een formulier in met opmerkingen. In het najaar start de gemeente met het bestek en de aanbesteding. De werkzaamheden beginnen na de zomer van 2019. Dit betreft de derde fase van de grootschalige renovatie van de wijk. In 2015 startte de gemeente de renovatie in het noordelijke deel. Die werkzaamheden zijn afgerond. Momenteel wordt gewerkt in 't Look Zuid.