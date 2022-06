Sammer (12) richt jeugdboekenclub op met Veldhovense bieb

Wie de jonge Veldhovense een boek geeft met de opdracht het uit te lezen, moet niet raar opkijken als ze er binnen drie uur doorheen is. Ze was dan ook maar wat blij dat ze in groep 3 leerde lezen. ,,Toen hoefde ik bij het lezen van bijvoorbeeld een prentenboek niet meer aan mijn ouders te vragen wat er bij de plaatjes staat.”

Quote Ik denk dat ik de liefde voor lezen geërfd heb van papa Sammer Musa (12)

Het lezen van boeken behoort inmiddels, naast korfballen en acteren, tot haar grootste hobby’s. ,,Ik denk dat ik de liefde voor lezen geërfd heb van papa. Hij heeft heel veel boeken en houdt ook erg van lezen.”

Mel Wallis de Vries en Jules Verne

De leerling uit groep 8 van de Veldhovense basisschool Dick Bruna leest vrijwel dagelijks. Zodra ze klaar is met haar huiswerk, maar vooral voor het slapengaan, pakt ze een boek. Tot haar favoriete jeugdboeken behoort Buiten zinnen van Mel Wallis de Vries. ,,Maar ook de avonturenroman Reis om de wereld in tachtig dagen van Jules Verne vind ik heel vet.” Momenteel leest ze zelfs twee boeken. ,,Ik ben nu bezig in Kansloos van Mel Wallis de Vries en De jongen in de gestreepte pyjama van John Boyne.”

Sammer kent nog niet zo veel kinderen die net zo verknocht zijn aan lezen zoals zij. ,,Wel enkele kinderen uit mijn groep en een paar van buiten school. Ik leen wel eens boeken uit waarover ik enthousiast ben, zoals dat van Jules Verne.” En dat enthousiasme wil ze graag met meer kinderen delen.

Ook andere kinderen zijn enthousiast

Ze vroeg zich af of er in Veldhoven een jeugdboekenclub is waar ze met leeftijdgenoten over boeken kan praten. ,,Dat is er nog niet, en bij mij thuis kan het niet. Toen heb ik de bibliotheek benaderd met de vraag of ze samen met mij een jeugdboekenclub willen oprichten.” De boekenliefhebber heeft zelfs al een aantal kinderen enthousiast gemaakt voor haar plan. Ze heeft ook nagedacht over hoe de eerste bijeenkomst er uit zou kunnen zien. ,,Iedereen kan zijn lievelingsboek meebrengen en daarover iets vertellen.”

De bieb werkt graag mee

Bij de bibliotheek vinden ze het bijzonder en stoer dat de twaalfjarige met dit idee komt en het initiatief neemt om hen te benaderen. Een opgetogen Mark van der Linden heeft er dan ook veel zin in om de jeugdboekenclub te gaan begeleiden. ,,We willen er graag mee gaan starten en denken aan bijeenkomsten die elke vier of zes weken plaatsvinden. Het is laagdrempelig en vrijblijvend. Iedereen kan komen wanneer hij of zij wil en het is gratis.”

Quote Iedereen kan meedoen, ongeacht het leesniveau Mark van der Linden, bibliotheek Veldhoven

Tijdens de bijeenkomsten kunnen allerlei genres aan bod komen. Ook kunnen er boekentips worden uitgewisseld of er kan een kleine presentatie over een boek worden gegeven. Van der Linden: ,,Ideeën vanuit de groep zijn ook zeker welkom. Het doel is het enthousiasme voor lezen met elkaar delen en in contact komen met anderen die dezelfde passie hebben. Iedereen kan meedoen, ongeacht het leesniveau.”

Jongeren die willen meedoen, kunnen zich melden aan de balie van de bibliotheek in Veldhoven (Meiveld 2), bellen met 040-2532901 of per e-mail via info@bibliotheekveldhoven.nl.