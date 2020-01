Schaatsherinneringen ophalen bij Echt Veldhovenz On Ice

Terwijl de jeugd rondjes schaatst op de ijsbaan, deinen senioren in de Ice Bar gearmd mee op ’t was aan de Costa del Sol van de Zangeres zonder Naam. Schaatsen, genieten en ontmoeten zijn sleutelwoorden voor Echt Veldhovenz on Ice. Niet alleen voor de jeugd, maar ook voor senioren, expats en mensen met een handicap is jaarlijks ruimte in de agenda van het evenement. ,,Onze sponsoren vinden het sociaal-maatschappelijke belangrijk”, weet Ad Michielsen, voorzitter van Stichting Echt Veldhovenz.