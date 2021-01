Schenking Verhoeven Bakkerij aan Ronald McDonald Huis Zuidoost Brabant

In de supermarkten van de Van Doormalen Retailgroep, de supermarkten van Van Huijgevoort en in de Albert Heijn in Bladel worden Ronald McDonald Vezelrijke Melkbroodjes verkocht. De broodjes worden dagelijks vers gebakken door Verhoeven Bakkerij in Veldhoven. Van iedere zak broodjes gaat 25 cent naar het in Veldhoven gevestigde Ronald McDonald Huis Zuidoost-Brabant. In dit Huis logeren ouders, broertjes en zusjes van kinderen die zijn opgenomen in het Máxima Medisch Centrum. Hier zijn de familieleden dag en nacht op loopafstand van het ziekenhuisbed. Om een verhaaltje voor te lezen, om een nachtzoen te geven of voor het moment dat elke seconde telt.