Scholier (15) na uren vermissing weer terecht, jongen op weg naar huis

VELDHOVEN - De 15-jarige Abdi uit de tweede klas van het Sondervick College in Veldhoven is weer terecht. Rond 21.15 uur donderdagavond werd jongen in Antwerpen gevonden. Hij is op weg naar huis met familieleden die mee waren gaan zoeken, vertelt rector Monique van Roosmalen van het Sondervick.

De jongen werd sinds donderdagmorgen vermist in Antwerpen. Hij kwam na een vrij uurtje niet opdagen op de afgesproken tijd en plaats. Volgens Van Roosmalen was Abdi verdwaald omdat het groepje waarmee hij de stad in ging, elkaar was kwijtgeraakt.

Quote We hebben met man en macht gezocht naar Abdi. Ook de politie Antwerpen heeft de zaak meteen serieus opgepakt. Monique van Roosmalen, rector Sondervick College

De schoolklas was op schoolreis naar Antwerpen. Tijdens de lunchpauze mochten de leerlingen zelfstandig op pad. Toen de jongen niet terugkwam zijn eerst twee van de vier docenten gaan zoeken. Omdat ze hem niet konden vinden, is de politie ingeschakeld en die heeft de zaak volgens Van Roosmalen meteen serieus opgepakt. De politie is daarop actief in het centrum gaan zoeken naar de scholier. "Ook aan de andere kant van de oever hebben we gezocht naar de jongen", zegt de politiewoordvoerder. "De klas had in de ochtend een bezoek gebracht aan de Coca Cola-fabrieken." Ook de spoorwegpolitie werd ingeschakeld om te kijken of de jongen zelfstandig een trein naar huis heeft genomen.

Oma

Volgens Van Roosmalen is er 'met man en macht' gezocht, maar heeft Abdi uiteindelijk zelf weer via de telefoon contact gezocht met zijn mentor. Hij is uiteindelijk door een nicht, een tante en zijn oma - die ook naar Antwerpen waren afgereisd om te zoeken - opgepikt en mee terug naar Veldhoven genomen in de auto. ,,We weten nog niet precies wat er gebeurd is. We willen Abdi de tijde geven om zijn verhaal te vertellen, want ook hij is erg geschrokken.

De rest van het gezelschap is 's middags al teruggereisd toen duidelijk was dat ze toch niets konden doen, vertelt de rector. Alleen een docent is achtergebleven als contactpersoon. Alle ouders zijn steeds via mailtjes op de hoogte gehouden van de gebeurtenissen. Morgen worden de leerlingen van de twee 2de klassen van vmbo-basis kader opgevangen omdat ook zij, net als de docenten, behoorlijk aangeslagen waren, vertelt Van Roosmalen.

Quote Tot nog toe is het eigenlijk altijd goed gegaan, maar het zit altijd in je achterhoofd dat het een keer mis kan gaan. Monique van Roosmalen, rector Sondervick College