Scholier al uren vermist tijdens excursie naar Antwerpen, politie is nog op zoek

De schoolklas was op schoolreis naar Antwerpen. Tijdens de lunchpauze mochten de leerlingen zelfstandig op pad. "Deze jongen kwam niet op de afgesproken tijd naar de afgesproken plaats", zegt Willem Migom, politiewoordvoerder van de lokale politie Antwerpen. De politie is daarop actief in het centrum gaan zoeken naar de scholier. "Ook aan de andere kant van de oever hebben we gezocht naar de jongen", zegt de politiewoordvoerder. "De klas had in de ochtend daar een wandeling gemaakt."