Scholieren uit Oerle winnen regiofinale Lego League met plan voor kerk

OERLE - Onder de naam Lego City To Go won een team van basisschool St. Jan Baptist uit Oerle zaterdag de regiofinale van de First Lego League. Ze toonden zich in Dynamo Eindhoven de beste van 28 deelnemende teams.

Jong en oud willen er voor elkaar zijn in Oerle. Dat blijkt uit de plannen die een First Lego League-team van basisschool Sint Jan Baptist en Dorpsvereniging Oerle (DVO) met de kerk hebben. Acht leerlingen uit groep 8 van de St. Jan Baptistschool zegevierden zaterdag in Dynamo Eindhoven. Het winnende team moest niet alleen zelf een robot van Lego bouwen en zo programmeren dat deze missies kan uitvoeren, maar ook een innovatie bedenken rondom het ontwerpen, bouwen en leven in hun dorp. Daarvoor gingen de acht in Oerle op zoek naar een gebouw dat niet meer gebruikt werd.

,,We kwamen uit bij de kerk. Daar willen we jong en oud bij elkaar brengen. Ouderen kunnen er spelletjes spelen, koffie drinken en hun kleinkinderen ontmoeten die er spelen. Veel ouderen zijn eenzaam en zo komen ze weer onder de mensen”, legt teamlid Bente uit.

Quote Er komen speeltoe­stel­len bij de kerk die met behulp van een dynamo elektrici­teit opwekken voor de bus Teamlid Tim , Lego City To Go

De jeugd wil ook iets met een elektrische bus doen en stuurde een e-mail naar VDL. Ze werden uitgenodigd in Eindhoven. ,,We kregen een presentatie en een rondleiding door de fabriek. Ook maakten we een ritje in een elektrische vuilniswagen. Toen vroegen we of ons idee uitvoerbaar was, en dat bleek zo te zijn”, vertelt Sophie. Tim legt uit wat het idee is: ,,Er komen speeltoestellen bij de kerk die met behulp van een dynamo elektriciteit opwekken voor de bus. Voor ouderen komen er speciale toestellen zoals een crosstrainer.” Teamlid Britte: ,,Het busje wordt gebruikt om de ouderen op te halen en weer thuis te brengen.”

Het team pakte het project gedegen aan. Nathan: ,,We stuurden e-mails naar het bisdom en de pastoor. Onder senioren en ouders met kinderen hielden we een enquête. Meer dan negentig procent vond ons plan een goed idee.”

Dorpsvereniging

Het team vond oud-architect Ed Wassenberg bereid om een ontwerp voor de kerk te maken. In de vorm van een toneelstukje presenteerden de acht hun idee onlangs aan hun ouders. Toen pas ontdekten ze dat de dorpsvereniging ook met de kerk bezig is. ,,Mensen die zorg nodig hebben, kunnen daar straks slapen”, weet Bente.

Nathan: ,,Moniek van den Wildenberg en Dré Jonkers van Dorpsvereniging Oerle zijn daarna bij ons op school geweest. Ze vonden ons plan heel goed aansluiten bij hun project.” Ook over de financiering van hun plan heeft het achttal al nagedacht. ,,We zetten crowdfunding in, gaan sponsors zoeken en een garage sale houden”, somt Bente op. ,,En we hopen dat VDL ons wil sponsoren met een elektrische bus”, zegt Tim.

Beneluxfinale