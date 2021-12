Schoonspringster Inge Jansen wil er na haar zwangerschap weer staan: ‘Het vuur is nog niet uit’

Inmiddels kan de Veldhovense Inge Jansen weer in alle rust boodschappen doen. ,,Hoe ik eruit zie in het normale leven met make-up en mijn haren gedaan of in badpak met nat haar is natuurlijk ook al een wereld van verschil.” Na de spelen nam Jansen twee maanden rust. ,,Het was mentaal heel zwaar, dus ik had die tijd nodig. Daarvoor was ik twee jaar lang non-stop doorgegaan. Ik merkte wel dat ik last kreeg van mijn lijf toen ik geen zes uur per dag meer sportte, dus ben toen wel weer iets meer gaan bewegen. Maar ik had echt met mezelf afgesproken twee maanden niet naar het zwembad te gaan”, vertelt de Veldhovense. ,,Ik wilde mezelf leren ontdekken zonder 100 procent met sport bezig te zijn. Dit was de eerste keer in jaren dat ik zo lang rust had. Het was ook wel even goed voor mijn gesteldheid. Ik kon nadenken of ik door wilde gaan met springen of het burgerlijk leven in wilde. Die beslissing was al vrij snel genomen, want het vuur is gewoon nog niet uit bij mij en zolang dat zo is, ga ik door.”